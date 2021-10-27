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На Житомирщине задерживаются пассажирские поезда из-за схода с рельсов вагонов

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
27 октября, 12:42
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Поезда курсируют по измененному маршруту – из-за этого пассажиров просят следить за обновлениями
График движения поездов изменился
График движения поездов изменился / Фото: Коллаж: Сегодня

Из-за схода вагонов на Житомирщине задерживаются пассажирские поезда. Пока известно только о поезде №764, но могут быть и другие задержки.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

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Поезд №764 Одесса-Киев следует по измененному маршруту через Шепетовку и Коростень. Задержка поезда – ориентировочно на 4 часа.

"О возможных задержках других рейсов мы будем сообщать дополнительно, следите за сообщениями УЗ", – говорится в сообщении.

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