На заповедных территориях в Черниговской области бушевал пожар

К тушению привлечены 90 человек и 12 единиц техники, а также самолет АН-32П и вертолет

Фото: Pixabay

На заповедных территориях в Черниговской области бушевал пожар //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/1ed/6d3/5ca1ed6d35255.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/1ed/6d3/5ca1ed6d35255.jpg 2019-04-07T21:15:00+03:00 Другие регионы К тушению привлечены 90 человек и 12 единиц техники, а также самолет АН-32П и вертолет

На территории Межреченского регионального ландшафтного парка возле с. Тужар, Козелецкого района, Черниговской области вспыхнул пожар, к тушению привлекли самолет и вертолет, сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

По данным ведомства, информация о возгорании камыша на площади около 16,5 гектаров поступила в 16:00.

"По состоянию на 19:00 наблюдается горение камыша тремя центрами и лесной подстилки на площади 40 га Межреченского регионального ландшафтного парка (83 квартал). Авиацией ГСЧС сделано 6 сбросов воды (24 тонны)" – говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в воскресенье вечером.

Как отмечается, к тушению привлечены 90 человек и 12 единиц техники, а также самолет АН-32П и вертолет.

Напомним, что уже в начале апреля прогнозируют вполне летнюю погоду – местами до плюс 28 градусов. Поэтому массовое сжигание травы, которое любят устраивать хозяева – станет еще более рискованными. Ведь именно это часто вызывает пожары, истребляет целые гектары полей и лесов.

Также мы сообщали, что в Киевской области участились пожары в экосистемах: ежедневно спасатели делают десятки выездов, чтобы потушить горящую траву и сухостой.

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