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Наблюдатели фиксируют первые нарушения на выборах мэра Черновцов

29 ноября, 11:37

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

На 16 участках недостаточное количестве урн и кабинок для голосования, сообщили в ОПОРЕ

Наблюдатели гражданской сети ОПОРА зафиксировали первые нарушения на выборах мэра Черновцов.

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Об этом сообщила пресс-служба организации.

Нарушения касались организации проведения выборов и работы избирательной комиссии.

Так, на участке №730470 члены комиссии по состоянию на 9 утра уже заполнили протокол подсчета голосов, куда вписали фамилии и подписи членов УИК.

"Согласно ч. 1 ст. 251 Избирательного кодекса участковая избирательная комиссия на своем заседании составляет протокол о подсчете голосов избирателей на избирательном участке. Стоит отметить, что проведение голосования избирателей не является заседанием участковой избирательной комиссии", – сообщили в организации.

В связи с этим наблюдатели вызвали полицию. За подписание протокола до окончательного его заполнения членам избиркома грозит лишение свободы от 2 до 6 лет.

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Кроме этого, сразу на 16 участках недостаточное количестве урн и кабинок для голосования. На части участков нет пандусов, чем ограничиваются права людей с инвалидностью.

Еще одно нарушение наблюдатели зафиксировали на избирательном участке №730528. Здесь представители полиции и экзит-пола, которые проводили опрос, находились на территории участка. После обращения наблюдателей в полицию, посторонние покинули участок.

Сегодня в Черновцах проходит второй тур местных выборов. Жители областного центра будут выбирать мэра города.

Напомним, в ЦИК поступила информация от Черновицкой городской территориальной избирательной комиссии (ТИК) об угрозе надлежащей организации и проведению голосования во время второго тура выборов мэра Черновцов 29 ноября.

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выборы мэр Черновцы ЦИК
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