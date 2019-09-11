НАБУ на получении взятки разоблачили крупного чиновника из Николаевской области: фото

По данным детективов, мужчина вымогал два с половиной миллиона гривен

По данным НАБУ, чиновник вымогал взятку в 2,5 миллиона гривен / Фото: НАБУ

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали с поличным руководителя Службы автомобильных дорог в Николаевской области.

Чиновника разоблачили в момент получения 90 тысяч долларов, которые стали вторым траншем полученной им неправомерной выгоды, общий размер которой составляет более 2,5 миллионов гривен.

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В настоящее время решается вопрос объявления задержанному о подозрении и избрание ему меры пресечения. Разоблачение подозреваемого было проведено под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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Напомним, ранее полицейские разоблачили преступную схему вымогательства и получения неправомерной выгоды, организованную депутатом горсовета одного из городов Николаевской области и его сообщником.

Также мы сообщали о том, что в Украине выросло количество взяток.

В Международной антикоррупционной организации Transparency International отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации.

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