Надбавки медикам полностью выплатили только в Полтавской области: сколько они получили

Надбавки к зарплате в размере 300%, которые обещали работающим с больными COVID-19 медикам, за март полностью выплатили только в Полтавской области. Об этом во время брифинга в Полтаве заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Мы получили информацию по состоянию на 8 мая по уплате надбавок за март. Она неутешительная, я буду докладывать премьер-министру и президенту, особенно по отдельным областям. Единственная область, которая действительно выплатила в полном объеме – это Полтавская область", – рассказал он.

Министр отметил, что в среднем в области каждый медработник, который работал инфекцией, получил около 21 тысяч гривен. По его словам, это именно те 300%, которые они и должны были получить.

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Что касается других областей, то там ситуация не столь радужная и Степанов уверяет, что с ней "будут разбираться".

"Я уверен, что мы доведем это до конца и все наши медицинские работники получат причитающуюся им заработную плату вместе с надбавками", – отметил министр.

Ранее сайт "Сегодня" писал, что Счетная палата создала ресурс, где можно проверить траты на борьбу с коронавирусом. Пока, по данным Счетной палаты, расходы бюджетов разных уровней на борьбу с COVID-19 с начала марта составили 1,09 млрд грн.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье "Врачам обещают 300% к зарплате: кто получит доплату".

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