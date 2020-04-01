Надо думать не об огородах, а об отсутствии крематория: глава Полтавской ОГА обратился к дачникам

Синегубов объяснил запрет на продажу цветов и семян для огородников

В Полтавской области руководитель областной администрации заявил об озабоченности отсутствием крематория и предупредил, что на время карантина из-за коронавируса будут закрыты магазины с посевным материалом и запрещена торговля цветами.

По словам Олега Синегубова, местные власти, несмотря на спрос, запретили работу магазинов до конца карантина, сообщает местное издание "Зміст".

"Сейчас посевные магазины должны быть закрыты, потому что это жизни людей. Мы должны удержать эту первую волну. Хорошо, когда полтавчане ставят вопрос о том, что им высадить на огороде. Но я знаю еще один вопрос – у нас нет крематория. Для меня это вопрос", - заявил он.

В то же время, Синегубов признал, что для местных жителей "это пока не вопрос, потому что мы готовимся к худшему сценарию".

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"В Черновицкой области населенные пункты закрывают, а мы раздумываем над тем, что нам посадить на огороде", - добавил глава ОГА.

Синегубов отметил, что в администрации следят за динамикой заболеваемости и как только будет понятно, что опасность отступает, карантин могут ослабить.

При этом он заверил, что все крупные аграрные предприятия обеспечены всем необходимым – и посевным материалом, и горючим. Придерживаясь карантина, они могут проводить посевные работы.

Напомним, что по состоянию на 1 апреля в Полтавской области есть два лабораторно подтвержденных случая инфицирования COVID-19.

В то же время, по данным Минздрава, в Украине зафиксировано 669 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 17 летальных. 10 пациентов успешно побороли коронавирус.

О том, сколько инфицированных коронавирусом на временно оккупированных территориях Донбасса, – смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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