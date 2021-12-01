Наелась таблеток: в Кременчуге в реанимации спасают 8-летнего ребенка

Девочка проглотила 2 таблетки, а потом плохо себя почувствовала

Девочка находится в реанимации / Коллаж "Сегодня"

В Кременчуге Полтавской области 8-летняя девочка отравилась таблетками. Сейчас она находится в больнице.

Об этом пишет "Кременчугская газета".

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Девочка попала в детскую больницу в реанимационное отделение. Ее госпитализировали с подозрением на острое отравление медицинским препаратом для лечения артериальной гипертензии.

Сейчас у ребенка состояние средней тяжести.

На Донбассе ребенок наелся в гостях неизвестных таблеток

Женщины пошли на кухню пить чай, а малыша оставили в одной из комнат смотреть мультфильмы по телевизору.

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Через некоторое время мальчик подошел к матери и показал блистер таблеток, а жестами стал объяснять, что съел несколько из них.

Испуганные женщины вызвали скорую помощь. Малыш нашел и принял таблетки, которые сильно влияют на центральную нервную систему

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