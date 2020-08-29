"Находка столетия": в НАН Украины сделали заявление

В поселке Городница Житомирской области нашли клад национального значения – 32 серебряные монеты периода Киевской Руси.

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"Сейчас в Городнице (Житомирская обл.) началась передача клада сребреников Владимира Святого и Святополка Ярополковича. Итого 32 монеты – первые монеты Руси-Украины. Это сокровище национального значения! Более 100 лет историки не знали подобных находок", – написал научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины Александр Алферов на своей странице в Facebook.

Отмечается, на серебряных монетах, датируемых 1000-1019 гг. изображен Киевский князь, а на оборотной стороне княжеский знак – трезубец у Владимира и двузубец у Святополка.

По словам Алферова, по закону монеты должны быть переданы государству. Также он призвал придать огласке информацию о "беспрецедентной за все годы независимости" находке, чтобы монеты оказались в музее, а не потерялись "в коридорах".

"Вчера поздно вечером со мной вышли на связь знакомые знакомых и сказали, что при абсолютно бытовых обстоятельствах были найдены эти монеты. С первых слов мы пришли к общему согласию – эта находка столетия должна по закону быть передана государству", – подытожил ученый.

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