Наказание за домашнее насилие: в Житомирской области суд вынес мужчине вердикт

/ Фото: Pixabay

В Житомирской области суд приговорил 35-летнего мужчину к аресту сроком на три месяца за совершение домашнего насилия.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, на протяжении 2018 и 2019 годов 56-летняя жительница Новоград-Волынского неоднократно сообщала копам о случаях домашнего насилия – ее сын постоянно наносил ей словесные оскорбления, угрожал и устраивал скандалы.

Каждый раз полицейские пресекали его действия и составляли соответствующие админматериалы. В конце концов, по решению местного суда, на мужчину были наложены штрафные санкции, а позже он неоднократно арестовывался на срок до 15 суток.

Однако эти наказания не заставили семейного агрессора прекратить подобные действия. Ситуацию осложняло и то, что мужчина злоупотреблял спиртным.

Так, в конце июня 2019 года он, находясь в состоянии опьянения, устроил очередной скандал с матерью и побил в доме, где они проживают, посуду и мебель, а в ночь на 3 июля женщина сообщила в полицию, что была вынуждена бежать из дома из-за действий сына.

Полицейские выяснили, что на этот раз пьяный мужчина схватил спящую мать за сорочку и стал требовать деньги на сигареты и спиртное. Женщина сумела вырваться и позвонить в полицию.

Ведомости о происшествии были внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье "Домашнее насилие", а позже материалы направлены в суд. 11 октября в судебном заседании мужчина признал свою вину и заявил о раскаянии.

В итоге судья назначил подсудимому наказание в виде домашнего ареста сроком в три месяца. Мужчину сразу же взяли под стражу.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как украинские женщины борются с домашним насилием. Международная организация "Белая лента" (White Ribbon) была основана в 1991 году в Канаде, а ее представительства существуют в более чем 60 странах, включая Украину.

Также мы разбирались, что делать, когда соседи издеваются над своими родственниками. Заявлять о насилии над детьми следует не медля во все службы.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram