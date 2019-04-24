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Нападавшие на Гандзюк пошли на сделку со следствием – ГПУ

Сегодня, 17:13

За это им "облегчили" статью

Екатерина Гандзюк
Екатерина Гандзюк. Фото: Facebook

Подозреваемые в нападении на общественную активистку Екатерину Гандзюк пошли на сделку со следствием.

Об этом сегодня заявил пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко, сообщает LB,ua.

В результате этого им изменили подозрения. Теперь участникам нападения грозит не пожизненное заключение, а до 10 лет лишения свободы.

"4 апреля пятеро подозреваемых обратились с заявлениями к процессуальному руководителю по заключению сделок о признании виновности. Они ее признали, предоставили в полном объеме показания о событии, в том числе обличительные показания относительно своего участия в преступлении и участия других лиц. Поэтому, установив наличие достаточных доказательств и оснований, этим соучастникам преступления были изменены ранее сообщенные подозрения", - заявил Лысенко.

Подозрения изменены Вишневскому, Горбунову, Васяновичу и Грабчку.

Между тем сегодня суд, рассматривающий изменение меры пресечения подозреваемому Игорю Павловскому отказался отпустить его под домашний арест и оставил под стражей.

Напомним, 31 июля Е.Гандзюк облили серной кислотой рядом с ее домом в Херсоне. Активистку госпитализировали с серьезными ожогами, а затем перевезли в Киевский ожоговый центр. Полиция расследует нападение как покушение на убийство. Следствие подозревает в совершении нападения пятерых бывших участников АТО. Это – Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук.

Как сообщалось, суд отказался отстранить от должности главу Херсонского облсовета Владислава Мангера, обвиняемого в организации покушения на Гандзюк.

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Тег ГПУ, покушение, Лысенко, Гандзюк

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