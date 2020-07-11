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Нападение на авто "Укрпочты": новые подробности дерзкого преступления

11 июля, 01:57

Елена Вус Елена Вус

Все подозреваемые - жители Полтавской области

Все четверо подозреваемых в подрыве автомобиля "Укрпочты" в Полтавской области установлены и задержаны. Троих мужчин разыскали в Киеве, одного – в Лубнах.

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Об этом сообщили на сайте Офиса генерального прокурора.

"При процессуальном руководстве прокуратуры Полтавской области сотрудниками Национальной полиции установлены 4 человека, которые обоснованно подозреваются в разбойном нападении на автомобиль "Укрпочты", покушении на жизнь работников этого учреждения и завладении 2,75 млн грн (ч. 4 ст. 187, ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 6, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины)", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что все подозреваемые – жители Полтавской области. Сейчас им сообщено о подозрении и вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Ранее заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что водитель "Газели", над головой у которого взорвалось самодельное взрывное устройство, до сих остается в реанимации. Полиция продолжает устанавливать и других лиц, причастных к этому дерзкому преступлению в качестве наводчиков и пособников.

Нападение на авто "Укрпочты"
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Укрпочта задержание подрыв нападение

Источник: Сегодня

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