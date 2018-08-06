Нападение на чиновницу в Херсоне: появились имя и фото подозреваемого

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Сегодня мужчине изберут меру пресечения

Фото: Facebook Маси Найем
Фото: Facebook Маси Найем

Подозреваемым в нападении на чиновницу Екатерину Гандзюк стал житель Херсона Николай Новиков. Об этом на своей странице в Facebook написал активист Маси Найем. 

"Подозреваемый. Новиков Николай Николаевич, 30.11.1978 г.р. г. Херсон, зарегистрирован по адресу: г.Херсон, проспект Адмирала Сенявина, д. 142, кв. 35", – говорится в сообщении.

Напомним, 3 августа правоохранители задержали подозреваемого в нападении на чиновницу Екатерину Гандзюк в ХерсонеКак сообщил первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслава Аброськин, сразу после нападения на Гандзюк в Херсон направили специальную группу.

"Результатом проведения комплекса оперативно-розыскных и следственных действий стало установление и задержание именно в это время лица, который обоснованно подозревается в совершении преступления. Сейчас осуществляются неотложные следственные действия с целью сбора необходимой информации, доказательной базы. Более подробную информацию мы сможем предоставить чуть позже после проведения необходимых следственных действий", – отметил он.

Ранее мы уже писали о том, что Екатерине Гандзюк предоставили государственную охрану1 августа женщину выписали из Херсонской областной клинической больницы и отправили долечиваться в Киев.

На данный момент полиция квалифицирует нападение как "покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью", а следствие рассматривает три версии инцидента. 

Кроме того, правоохранители опубликовали видео, на котором запечатлен мужчина, напавший на чиновницу. 

Напомним, утром 31 июля в Херсоне неизвестный плеснул кислотой в лицо советнице городского головы Екатерине Гандзюк
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