Нападение на Гандзюк в Херсоне: в полиции заявили о втором подозреваемом

В Национальной полиции Украины заявили про еще одного участника покушения на помощницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк. Об этом сообщил председатель Национальной полиции Сергей Князев в ходе брифинга в Киеве.

Также копы обратились к гражданам и средствам массовой информации с просьбой о помощи в выяснении места пребывания подозреваемого.

"Сегодня утром я получил постановление следователя о предоставлении разрешения на разглашение тайны досудебного расследования. И хочу, чтобы нам граждане, журналисты помогли установить личность еще одного будущего подозреваемого в совершении этого правонарушения", – заявил он.

На уточнение журналистов о том, какова была роль этого второго человека в совершении покушения, Князев ответил: "Мы считаем, что этот человек участвовал в совершении указанного правонарушения".

Ранее мы уже писали о том, что мужчина, задержанный за нападение на Гандзюк, на которую было вылито около литра кислоты, оказался местным жителем, который ранее уже отбывал срок за решеткой.

Напомним, 3 августа правоохранители задержали подозреваемого в нападении на Гандзюк в Херсоне. Как сообщил первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин, сразу после нападения на Гандзюк в Херсон направили специальную группу.

Ранее мы уже писали о том, что Екатерине Гандзюк предоставили государственную охрану. 1 августа женщину выписали из Херсонской областной клинической больницы и она отправилась долечиваться в Киев.

На данный момент полиция квалифицирует нападение как "покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью", а следствие рассматривает три версии инцидента.