Нападение на советницу мэра в Херсоне: Луценко взял расследование дела под личный контроль

Дело о нападении на советника мэра Херсона Екатерину Гандзюк взял под личный контроль генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. Об этом на своей странице в Facebook сообщила его пресс-секретарь Лариса Сарган.

"Преступление, совершенное против Е.Гандзюк, уже переквалифицировано на ч. 2 ст. 121 УК Украины "Умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенные с целью запугивания потерпевшего"", – отмечается в сообщении.

Напомним, ранее полиция квалифицировала инцидент как хулиганство. Кроме того, правоохранители рассказали, что злоумышленник был одет в темную футболку, темную кепку, коричневые шорты и темную обувь. Также было опубликовано видео, на котором запечатлен преступник.

Напомним, сегодня утром в Херсоне неизвестный плеснул кислотой в лицо советнице городского головы Екатерине Гандзюк. Чиновница находится в реанимации.

Не так давно полицейские задержали жительницу Краматорска, которая 13 лет назад облила вероятную любовницу мужа кислотой. Пострадавшая получила 76% процентов ожогов тела.