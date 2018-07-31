Нападение на советницу мэра в Херсоне: Луценко взял расследование дела под личный контроль

Сегодня, 18:20

Уголовное производство по факту нападения на Гандзюк переквалифицировали

Фото: Facebook Лариса Сарган
Фото: Facebook Лариса Сарган

Дело о нападении на советника мэра Херсона Екатерину Гандзюк взял под личный контроль генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. Об этом на своей странице в Facebook сообщила его пресс-секретарь Лариса Сарган.

"Преступление, совершенное против Е.Гандзюк, уже переквалифицировано на ч. 2 ст. 121 УК Украины "Умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенные с целью запугивания потерпевшего"", – отмечается в сообщении.

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Напомним, ранее полиция квалифицировала инцидент как хулиганствоКроме того, правоохранители рассказали, что злоумышленник был одет в темную футболку, темную кепку, коричневые шорты и темную обувь. Также было опубликовано видео, на котором запечатлен преступник. 

Напомним, сегодня утром в Херсоне неизвестный плеснул кислотой в лицо советнице городского головы Екатерине Гандзюк. Чиновница находится в реанимации. 

Не так давно полицейские задержали жительницу Краматорска, которая 13 лет назад облила вероятную любовницу мужа кислотойПострадавшая получила 76% процентов ожогов тела. 
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