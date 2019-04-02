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Нападение на спасателей в Черниговской области: в полиции рассказали подробности

Сегодня, 09:56

Работников ГСЧС во время тушения горящей травы избили местные жители

Фото: Facebook Николай Чечеткин
Фото: Facebook Николай Чечеткин.
Нападение на спасателей в Черниговской области: в полиции рассказали подробности //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/1dc/9c2/5ca1dc9c22b41.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/1dc/9c2/5ca1dc9c22b41.jpg Другие регионы Работников ГСЧС во время тушения горящей травы избили местные жители

В Черниговской области по факту избиения спасателей во время тушения пожара правоохранители открыли уголовное производство. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

"Открыто уголовное производство по статье "хулиганство"", - говорится в сообщении.

Как рассказали в полиции, о пожаре сухой травы на краю села Серединка спасателям сообщили местные жители. Но во время тушения огня между владельцами одного из домов и спасателями возник конфликт.

"Вместо того, чтобы помочь пожарным и быстрее справиться с огнем, мужчины выразили претензии, и словесный конфликт перерос в драку", – отметили правоохранители.

На данный момент полицейские установили личности всех участников конфликта. Виновных задержат в рамках статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Пострадавших спасателей после оказания помощи медики отпустили на амбулаторное лечение.

Напомним, а Черниговской области на двух спасателей, которые тушили горевшую сухую траву, напали и избили неизвестные. В результате нападения командир отделения и водитель пожарно-спасательного подразделения получили травмы различной степени тяжести. Мужчин карета "скорой" госпитализировала в больницу.

Отметим, что уже в начале апреля прогнозируют вполне летнюю погоду – местами до плюс 28 градусов. Поэтому массовое сжигание травы, которое любят устраивать хозяева – станет еще более рискованными. Ведь именно это часто вызывает пожары, истребляет целые гектары полей и лесов.


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Тег нападение, спасатели, драка, полиция, трава, ГСЧС, уголовное производство, Черниговская область

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