Нападение на спасателей в Черниговской области: в полиции рассказали подробности
Работников ГСЧС во время тушения горящей травы избили местные жители
В Черниговской области по факту избиения спасателей во время тушения пожара правоохранители открыли уголовное производство. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.
"Открыто уголовное производство по статье "хулиганство"", - говорится в сообщении.
Как рассказали в полиции, о пожаре сухой травы на краю села Серединка спасателям сообщили местные жители. Но во время тушения огня между владельцами одного из домов и спасателями возник конфликт.
"Вместо того, чтобы помочь пожарным и быстрее справиться с огнем, мужчины выразили претензии, и словесный конфликт перерос в драку", – отметили правоохранители.
На данный момент полицейские установили личности всех участников конфликта. Виновных задержат в рамках статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Пострадавших спасателей после оказания помощи медики отпустили на амбулаторное лечение.
Напомним, а Черниговской области на двух спасателей, которые тушили горевшую сухую траву, напали и избили неизвестные. В результате нападения командир отделения и водитель пожарно-спасательного подразделения получили травмы различной степени тяжести. Мужчин карета "скорой" госпитализировала в больницу.
Отметим, что уже в начале апреля прогнозируют вполне летнюю погоду – местами до плюс 28 градусов. Поэтому массовое сжигание травы, которое любят устраивать хозяева – станет еще более рискованными. Ведь именно это часто вызывает пожары, истребляет целые гектары полей и лесов.
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