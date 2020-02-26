Нападение в Бердичеве: суд назначил школьницам меру пресечения

Об избиении девочки договорились три ее знакомые, одна из них снимала драку на видео

В Житомирской области суд Бердичева избрал меру пресечения для двух школьниц, подозреваемых в избиении знакомой – они были отправлены под домашний арест на срок в 60 суток.

Как сообщили в горрайонном суде, подросткам запрещено покидать места проживания с 17 до 7 часов. Девочкам инкриминируют "хулиганство", им грозит до четырех лет тюрьмы.

"Досудебным расследованием установлено, что 17 февраля несовершеннолетние Т., Ю., Г. по предварительному сговору между собой с целью хулиганских действий относительно несовершеннолетней М., используя незначительный повод, начали оскорблять ее, а потом между ними вспыхнула словесная перепалка", - говорится в сообщении суда.

Позже трое подозреваемых, находясь в разрушенном помещении сельской бани, "совершили хулиганские действия относительно несовершеннолетней М., которые сопровождались исключительной дерзостью и особым цинизмом" – жертве нанесли телесные повреждения.

Кроме того, для унижения человеческого достоинства потерпевшей процесс избиения снимали на видео, которое было опубликовано в социальных сетях.

По выводам следствия, таким образом нападавшие пытались "самоутвердиться за счет унижения другого человека".

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что в сети появилось видео этого избиения. При этом комментаторы изощрялись, придумывая пожелания наказания, каждое из которых было более жестоким, чем происходящее на видео.

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