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Нападении на автомобиль "Укрпочты": суд взял подозреваемых под стражу

11 июля, 20:50

Елена Вус Елена Вус

Подозреваемые проведут два месяца за решеткой

Трое подозреваемых в разбойном нападении на автомобиль "Газель", который принадлежал "Укрпоште" и завладении деньгами в сумме более 2,5 млн грн и табельным пистолетом охранника, останутся под стражей на два месяца. Решение принял Октябрьский районный суд.

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Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

"Сегодня, 11 июля, Октябрьский районный суд удовлетворил ходатайство следователя и процессуального руководителя прокуратуры об избрании трем подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток, без права внесения залога", – говорится в сообщении ведомства.

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Ранее стало известно, что все четверо подозреваемых в подрыве автомобиля "Укрпочты"в Полтавской области установлены и задержаны. Троих мужчин разыскали в Киеве, одного – в Лубнах.

Ранее заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что водитель "Газели", над головой у которого взорвалось самодельное взрывное устройство, до сих остается в реанимации. Полиция продолжает устанавливать и других лиц, причастных к этому дерзкому преступлению в качестве наводчиков и пособников.

Нападение на авто "Укрпочты"

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