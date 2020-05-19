Нарушения обсервации и вечеринки в ночных клубах: как проходит карантин в Херсоне

Карантин в регионе не соблюдают и в общественном транспорте

Ночные клубы во время карантина работали не только в Одессе, но и в Херсоне. Об этих вечеринках узнали копы и составили на администратора заведения протокол.

Как рассказали в пресс-службе местной полиции, этот клуб находился в Днепровском районе города. Там вовсю развлекались люди, и они явно не соблюдали карантин.

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"Работники полиции проверили данный факт, нашел свое подтверждение. Администратора заведения был составлен административный протокол предусмотренное ч. 1 ст.44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях "Нарушение правил карантина людей"", – отметили в полиции.

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Всего же с начала эпидемии коронавируса в Херсонской области копы составили 634 административных протоколов за нарушение правил карантина. 292 из них – за нарушение условий обсервации, 21 – за нарушение самоизоляции, 113 – за нарушение правил торговли, 42 – за перевозку пассажиров сверх нормы. Еще 166 протоколов были составлены за другие нарушения карантина.

"Все составленные материалы переданы на рассмотрение судов", – добавили копы.

Напомним, ранее Кабмин представил план выхода Украины из карантина, который предусматривает пять этапов. С 11 мая в Украине введен первый этап послаблений. С 22 мая может быть введен второй.

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