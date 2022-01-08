Нашел на улице. В Черкасской области ребенок попал в больницу из-за фейерверка

В селе Сагуновка Черкасской области мальчик травмировалась пиротехникой. У ребенка ожоги лица и рук. Сейчас помощь мальчику оказывают медики.
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Подробности инцидента
Событие произошло 8 января. 11-летний мальчик нашел на улице фейерверк и поджег его.
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"В результате пиротехническое средство вспыхнуло, ребенок получил термический ожог лица и обеих кистей рук. Малолетнего доставили в больницу и госпитализировали", – говорится в сообщении.
Полицией сведения внесены в Единый учет.
Советы по пиротехническим изделиям
Правоохранители опубликовали рекомендации по выбору и приобретению пиротехнической продукции:
- проверяйте наличие на пиротехническом изделии информации о сроке годности изделия или его гарантийном сроке;
- такие изделия следует покупать только в специализированных торговых местах;
- не покупайте изделия сомнительного вида, имеющие дефекты и другие повреждения корпуса или фитиля;
- к каждому пиротехническому изделию в обязательном порядке должна быть инструкция по применению (эксплуатации), содержащая информацию об опасности пиротехнического изделия и ограничение по возрасту его применения.
"Помните: пиротехнические изделия не игрушки, они могут вызвать серьезные ожоги или травмы рук, лица, глаз. При их использовании обязательно соблюдать правила личной безопасности", – говорится в сообщении.
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