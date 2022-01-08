Нашел на улице. В Черкасской области ребенок попал в больницу из-за фейерверка

Инцидент произошел сегодня, 8 января, 11-летний мальчик нашел на улице фейерверк и поджег его

Мальчик получил ожоги лица и рук / Фото: Коллаж: Сегодня

В селе Сагуновка Черкасской области мальчик травмировалась пиротехникой. У ребенка ожоги лица и рук. Сейчас помощь мальчику оказывают медики.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

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Подробности инцидента

Событие произошло 8 января. 11-летний мальчик нашел на улице фейерверк и поджег его.

"В результате пиротехническое средство вспыхнуло, ребенок получил термический ожог лица и обеих кистей рук. Малолетнего доставили в больницу и госпитализировали", – говорится в сообщении.

Полицией сведения внесены в Единый учет.

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Советы по пиротехническим изделиям

Правоохранители опубликовали рекомендации по выбору и приобретению пиротехнической продукции:

проверяйте наличие на пиротехническом изделии информации о сроке годности изделия или его гарантийном сроке;

такие изделия следует покупать только в специализированных торговых местах;

не покупайте изделия сомнительного вида, имеющие дефекты и другие повреждения корпуса или фитиля;

к каждому пиротехническому изделию в обязательном порядке должна быть инструкция по применению (эксплуатации), содержащая информацию об опасности пиротехнического изделия и ограничение по возрасту его применения.

"Помните: пиротехнические изделия не игрушки, они могут вызвать серьезные ожоги или травмы рук, лица, глаз. При их использовании обязательно соблюдать правила личной безопасности", – говорится в сообщении.

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