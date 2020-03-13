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Нашли коронавирус: в Радомышле ввели чрезвычайное положение

13 марта, 09:50

Тина Наринецкая

Инфекцию обнаружили у 71-летней женщины

В Радомышле, у жительницы которого подтвердили коронавирусную инфекцию, ввели чрезвычайное положение. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Житомирской областной государственной администрации Виталий Бунечко.

"Будет объявлена ​​чрезвычайная ситуация природного характера, объектового уровня в Радомышле. Это несет локальный характер, сюда входит закрытие всех развлекательных заведений и учреждений образования, закрытые от 12 марта", – говорится в сообщении.

Также он рассказал, что Житомирский областной лабораторный центр еще вчера получил необходимое количество тестов для проверки на коронавирус.

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"Просим всех сознательных граждан – в случае выявления признаков болезни сообщить об этом больничные учреждения и находиться в самоизоляции", – обратился к людям чиновник.

О введении в городе ограничений сообщили на сайте Радомышльской общины. Из-за угрозы распространения коронавируса в городе будет приостановлено движение транспорта. Также временно приостановят работу всех городских рынков.

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Кроме того, местных попросили без необходимости не посещать магазины, заведения общественного питания и учреждения по оказанию бытовых услуг.

Ранее мы писали, что инфицированная коронавирусом пенсионерка из Радомышля после возвращения из Польши гостила у родственников во Львове.

А тем временем в Китае заявили, что пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 в мире может пойти на спад к июню этого года.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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