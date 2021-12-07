Насиловал 7-летнюю девочку и снимал кино для взрослых: в Черкассах задержали педофила

Подозреваемый, будучи родственником ребенка, пользовался его беспомощностью

В Черкассах задержали педофила. Фото: коллаж "Сегодня"

В Черкассах мужчине сообщили о подозрении в изнасиловании 7-летней девочки и изготовлении порнографии с ее участием.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора Украины.

Детали ЧП

Согласно следствию, подозреваемый, будучи родственником девочки, пользовался ее беспомощностью, неоднократно насиловал ребенка и изготовлял порнографию с его участием.

Насильнику сообщено о подозрении в развращении и изнасиловании 7-летней девочки, а также изготовлении и распространении изображений порнографического характера с ее участием (ч. 2 ст. 156, ч. 4 ст. 152, ч. 4 ст. 301, ч. 2). ч. 3 статьи 301-1 УК Украины.

На данный момент подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога.

Сексуальное насилие над детьми в Украине

В среднем до 80% случаев насилуют детей взрослые, которых они знают. Из них около 40% – очень близкие к ребенку родственники или родители. О 90% преступлений никогда не сообщают в полицию.

Почему дети молчат

Причины молчания детей самые разные:

страх или стыд;

недоверие родителей к словам ребенка;

страх ребенка потерять близкого взрослого, который заботится и часто дарит подарки;

зависимость семьи от педофила.

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