Найдены деньги и оружие с ограбления автомобиля "Укрпочты": новые детали

Полицейские разыскали деньги, украденные после разбойного нападения на автомобиль "Укрпочты" в Полтавской области, а также пистолет, захваченный налетчиками.

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Об этом в своем Facebook сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"В ходе неотложных обысков найдены деньги, украденные во время этого дерзкого ограбления, а также пистолет охранника "Укрпочты", который прихватили с собой вооруженные разбойники", - заявил он.

Геращенко заверил, что все изъятые деньги вернут предприятию после выполнения предусмотренных законодательством процедур.

"По состоянию на сейчас задержано четверо лиц, причастных к этому преступлению – те, кто не посредственно осуществлял ограбления и один из пособников бандитов. Продолжаются поиски еще одного пособника, сотрудника "Укрпочты", который выполнил функцию наводчика и подстрекателя", - отметил заместитель министра.

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Геращенко заверил, что личность подозреваемого уже установлена, "и у него нет шансов уйти от правосудия, так же, как и у его сообщников".

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"Всем им грозят длительные сроки заключения не только за вооружение ограбление, но и за покушение на убийство сотрудников "Укрпочты", – резюмировал он, выразив благодарность сотрудникам полиции, "и особенно уголовного розыска за быструю и профессиональную работу по установлению и задержанию опасных преступников".

Напомним, что нападение произошло утром 7 июля. Налетчики бросили на крышу автомобиля взрывчатку, забрали сумку с деньгами и скрылись. Кроме 2,7 млн грн, добычей разбойников стал и табельный пистолет охранника.

Позже на сайте местной полиции появились приметы автомобиля, который, вероятно, использовали для нападения. Полицейские призывали тех, кто заметил эту машину, обращаться к стражам порядка.

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Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что водитель "Газели", над головой у которого взорвалось самодельное взрывное устройство, до сих пор остается в реанимации .

Видео: Нацполиция

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