Названа причина авиакатастрофы, в которой погиб экс-министр Кутовой

Причиной авиакатастрофы в Полтавской области, в которой погиб экс-министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовой, стала потеря пилотом контроля при выполнении маневра. Об этом говорится в отчете Национального бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими судами.

"Наиболее вероятной причиной катастрофы вертолета R44 II UR-KTB стала потеря пилотом контроля над вертолетом при выполнении маневра снижения после попадания в туман. При принятии решения по выполнению вылета пилот недостаточно тщательно проанализировал зональные прогнозы для полетов на низких уровнях", – заключила комиссия.

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Как выяснилось, в день трагедии последний раз Кутовой общался с диспетчером в 12:45. Тогда диспетчер проинформировал пилота, что в Лубнах в 4:55 была видимость до 100 метров, туман. Тарас тогда подтвердил получение информации: "Принял, по Лубнам видимость сто метров".

Напомним, 21 октября 2019 года около 16 часов на въезде в село Тарасенково Оржицкого района Полтавской области на приусадебный участок одного из хозяйств упал и загорелся вертолет. Врезультате крушения погиб 43-летний экс-нардеп и глава Минагропрода Тарас Кутовой.

Кроме того, в эксклюзивном комментарии сайту "Сегодня" очевидцы крушения прояснили картину произошедшего.

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