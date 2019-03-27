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Названа причина смерти дебошира, который скончался на руках у полиции Николаева

Сегодня, 15:46

Личность мужчины сейчас устанавливается

Архивное фото. Фото: Александр Яремчук, Сегодня
Архивное фото. Фото: Александр Яремчук, Сегодня.
Названа причина смерти дебошира, который скончался на руках у полиции Николаева //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/b7d/3d6/5c9b7d3d6cda6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/b7d/3d6/5c9b7d3d6cda6.jpg Другие регионы Личность мужчины сейчас устанавливается

Причиной смерти мужчины, который 26 марта внезапно умер при задержании патрульными в Николаеве, стало отравление алкоголем. Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области, по результатам судебно-медицинской экспертизы, установлено, что мужчина умер в результате отравления этиловым алкоголем.

"По факту смерти мужчины в Заводском районе Николаева вчера, 26 марта, следователями Заводского отдела полиции, как того требует процедура в подобных случаях, было зарегистрировано уголовное производство по ст. 115 УК (умышленное убийство) с пометкой "естественная смерть". Личность мужчины сейчас устанавливается", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, в Николаеве 26 марта мужчина внезапно умер после применения к нему патрульными полицейскими спецсредств.

Напомним, в Запорожской области полицейские были ранены при задержании злоумышленника, который бросил в стражей порядка гранату.

Также сообщалось о том, что в Киеве полиция накрыла сходку криминальных авторитетов.

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Тег смерть, умер, отравление, Николаев, задержание, полицейские

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