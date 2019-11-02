Не дошел до финиша: в Сумской области подросток пропал во время спортивных соревнований

В Сумской области пропал 13-летний Николай Гавриленко. Для поисков подростка задействовали несколько подразделений полиции, роты полиции особого назначения, сотрудников ювенальной превенции, бойцов Национальной гвардии. Также им активно помогают местные жители, сообщает пресс-служба полиции области.

Родители мальчика сообщили, что он пропал в лесу неподалеку от села Реутинцы Кролевецкого района вчера, 1 ноября, около 16:00. По их словам, парень участвовал в соревнованиях по спортивному ориентированию, но до финиша так и не дошел.

"Местность разбита на квадраты, каждый из которых тщательно осматривается и прочесывается. Поисковые действия продолжаются со вчерашнего дня", – говорится в сообщении.

На вид подростку 13-14 лет, среднего телосложения, короткие русые волосы. Мальчик одет в черную куртку, шапку серого цвета, спортивные штаны.

Напомним, в Прилуках Черниговской области на железнодорожных путях нашли тело 14-летнего Дениса Чаленко. Правоохранители предполагают, что с ребенком произошел несчастный случай. Мол, школьник мог попасть под поезд случайно.

Расследованием смерти подростка в Прилуках будет заниматься Главное следственное управление Национальной полиции, руководитель местной полиции отстранен от исполнения служебных обязанностей.

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