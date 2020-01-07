Не дружил с подозреваемым: полицейский рассказал подробности убийства в Каховке

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Полицейский Александр Портной подтвердил, что был вместе с Юрием Кашниковым 1 января и стал свидетелем конфликта между ним и убитым Владимиром Чебукиным. Об этом сообщило издание Мост.

Отмечается, что разговор между ним и правоохранителями был, вероятно, в райотделе через два дня после убийства.

"Я просто пил в этой компании. Затем мы поехали на Юрином (Кашникова, — ред.) X7 к елке. Елка была закрыта. Мы пошли на "Сити" (ночной клуб недалеко от места убийства, — ред.)", — рассказал он.

Впоследствии, как сообщает полицейский, Владимир начал приставать к бывшей жене Валерии и отталкивать Юрия. После этого, по его словам, Юрий пригласил его в гости.

"Мы приехали домой, они (Юрий и Владимир — ред.) там переписывались... Потом мы сидели за столом, потом кто-то кому-то позвонил, они отошли в соседнюю комнату и громко ссорились. А я сидел за столом и никуда не вставал", — рассказал Портной.

Далее аудиозапись прервалась.

Во время разговора полицейский также опроверг то, что он дружил с задержанным по подозрению в убийстве Кашниковым.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Каховке прошли масштабные протесты из-за убийства 26-летнего местного жителя Владимира Чебукина. Основная причина народного гнева – люди подозревают полицию в сокрытии следов убийства мужчины.

Кромеи того, сестра погибшего Дарья рассказала страшные последствия расстрела . По ее словам, у Владимира "были пробиты легкие в двух местах. У него пробита печень в пяти местах. У него отрезали две кишки по метру. У него простреленный желудок, половина вырезана".

Все подробности в спецтеме Протесты в Каховке

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