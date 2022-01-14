Не из-за ковида: школы в Черкассах могут перевести на "дистанционку"

В городе продолжается волна "минирований", правоохранители снова ищут взрывчатки в школах

В Черкассах школы могут перевести на "дистанционку" / Фото: Коллаж: Сегодня

В Черкассах уже третий день эвакуируют учащихся школ из-за анонимных сообщений о "заминировании" учебных заведений. Сегодня детей отправили домой.

Об этом сказал городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко в видеообращении к горожанам.

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Если ситуация будет повторяться, учащихся переведут на дистанционное обучение.

"Несколько дней подряд поступают сообщения о "заминировании" всех школ города. И сегодня мы вновь вынуждены отпустить детей домой, потому что должны обследовать все школы, чтобы не подвергать опасности детей и учителей. Если такая ситуация будет повторяться, мы вынуждены будем перейти на дистанционное обучение", – заявил Бондаренко.

Он добавил, что родители вынуждены бросать работу и забирать детей домой, тратя на это время.

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"Взрывчатка" в школах Черкасс

12 января в Черкассах анонимно сообщили о минировании всех школ города. В таких ситуациях правоохранители просят людей не паниковать и сохранять спокойствие.

Событие уже зарегистрировали в Журнале единого учета.

13 января произошел такой же случай. В полицию опять поступило сообщение о минировании. Но никаких опасных предметов в школах не нашли.

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14 января не стало исключением. В Черкассах опять "заминировали" все школы. Полиция проводит проверки.

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