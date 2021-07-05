Не обожгитесь! Погоду на ТВ Полтавы ведут горячие парни (видео)

Телеканал решил разбавить девушек модельной внешности, которые обычно объявляли прогнозы раньше, несколькими спортивными юношами

Среди ведущих погоды в Украине можно найти даже мужчин-красавцев. Фото: коллаж "Сегодня"

Полтавский телеканал достаточно оригинально решил подойти к погодному блоку – среди ведущих, которыми обычно являются привлекательные девушки, появились и несколько спортивных парней.

Очевидно, телеканал PTV решил внести гендерное разнообразие в выпуски прогноза погоды. Теперь, кроме красавиц модельной внешности, солнце или дождь полтавчанам объявляют подкачанные юноши – Олег Килюшик, Сергей Фалилеев и Александр Таган.

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Примечательно, что со временем на них становится все меньше и меньше одежды. Если в первом выпуске на Тагане была надета рубашка с коротким рукавом, то в следующем выпуске этот элемент одежды был уже полностью расстегнут, а в дальнейшем его коллеги-мужчины объявляли прогнозы вообще топлес.

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Напомним, ранее телеведущий Максим Сикора рассказал о курьезном случае, который произошел с ним прямо в прямом эфире во время выпуска новостей "Сегодня" на телеканале "Украина".

А его коллега Анна Панова рассказала, как чуть не нарвалась на афериста, которые прикрывались именем другого телеведущего "Украины" Виталия Школьного.