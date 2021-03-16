Не отдавали ребенка: в Мариуполе пьяная мать устроила драку с учителями (видео)

В мариупольской школе произошла драка между учителями и матерью одного из учеников. Конфликт разгорелся после того, как педагоги отказались отдавать ребенка родительнице – все из-за того, что женщина якобы была пьяна.

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Об этом говорится в сюжете "Сегодня".

"Предложили маме, что мы сейчас позвоним бабушке – отправим ребенка в продленку, он выучит уроки, его накормят, пока мама протрезвеет. Я получила два удара в лицо. Один в нос, у меня свитер был в крови", – заявила завуч школы №34 Валентина Бабенко.

Учителя подчеркивают, что, по инструкции, не имеют права отдавать детей пьяным родителям.

"Я ее пытаюсь оттеснить, чтобы она не прошла. Здесь начинают дети проходить. Она меня толкает, срывает с меня очки и маску", – рассказал директор школы Александр Литвинский.

Видео: Сегодня

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Женщину из школы забрала полиция. Но через два часа она вернулась и снова попыталась прорваться внутрь – однако двери с другой стороны держал охранник. А когда в школу снова приехали правоохранители, родительница просто убежала.

Та самая мать второклассника Светлана Алиева утверждает, что директор первый набросился на нее, оставив синяк под глазом.

"Ты в ненормальном состоянии, мы тебе ребенка не отдадим. Кулаком в глаз. Сверху на меня, заломал. Может быть, с перегаром была. Но не такая, чтобы я на ногах шаталась. Падала, валялась. Конечно, кто такой ребенка отдаст. Я в нормальном, адекватном состоянии была", – рассказала участница конфликта.

В школе уверяют, женщина уже пришла с подбитым глазом. Обе стороны конфликта написали заявления в полицию. А соцслужбы говорят – с матерью 8-летнего мальчика уже были проблемы.

"Бывали случаи, когда действительно мать злоупотребляла алкогольными напитками, рассматривается дело о лишении родительских прав", – отметила глава управления службы по делам детей Наталья Красильникова.

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Напомним, ранее в Харькове разгорелся скандал из-за школьного урока мужества. Рассказывать о российской агрессии на Востоке к десятиклассникам пришли бойцы добровольческого подразделения "Фрайкор", которое в мэрии назвали пропагандистами фашизма.

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