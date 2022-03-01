Не паникуйте! Жителей Черкасс предупредили про выстрелы и взрывы

Звуки вы будете слышать по разным видам вооружения, в том числе, и по крупнокалиберному

Выстрелы будут звучать до 16:30 / Коллаж "Сегодня"

Жителей Черкасс и района предупредили, что сегодня, 1 марта, на окраине города с 08:30 до 16:30 будут слышны выстрели и взрывы.

Об этом сообщает МВД.

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"Звуки вы будете слышать по разным видам вооружения, в том числе, и по крупнокалиберному! Это защитники будут оттачивать мастерство для максимально надежной вашей защиты", – говорится в сообщении.

В Черкасской области массово эвакуируют людей из-за обстрелов

В Черкасской области начали эвакуацию людей. Это произошло после обстрела воинской части вблизи Умани. Известно о погибшем и раненом.

Всего эвакуировали более тысячи человек. Более 400 – вывезли из Уманского района. Там в 5 утра подверглась воздушной атаке военная часть и склады возле села Россошки. После этого людей в радиусе 30 км начали эвакуировать.

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