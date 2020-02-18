Не поделили парня: в Бердичеве четыре школьницы избили знакомую

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В Житомирской области на одной из улиц Бердичева четыре школьницы избили свою знакомую, с которой поссорились из-за парня.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, заявление о происшествии копы получили 18 февраля от местной жительницы. В нем говорилось, что накануне вечером ее дочь, возвращаясь домой, обогнала компанию девочек приблизительно ее возраста, которые догнали ее, начали дергать за одежду, толкать и обижать.

"Женщина заявила об избиении ее 14-летней дочери. Свое заявление женщина подтвердила видеозаписью, сделанной одной из обидчиц девочки", – говорится в сообщении.

Полицейские открыли уголовное производство и начали выяснение обстоятельств происшествия. Оказалось, что между четырьмя школьницами 2005 года рождения возник конфликт из-за парня. Все четверо знакомы между собой и поддерживали отношения, хотя и живут в разных местах и учатся в разных школах.

"17 февраля три девочки назначили встречу другой якобы для разговора. Вместе отошли в безлюдное место, и там общение быстро перешло в избиение потерпевшей. В этот момент одна из обидчиц все снимала на мобильный. Позже в тот же день выложила запись в социальные сети", - говорится в сообщении.

Позже побитая девочка вернулась домой и рассказала все матери, а та обратилась в полицию.

"Все участницы конфликта известны. Потерпевшая учится вместе с одной из обидчиц, с остальными познакомилась через нее. Двое из них уже попадали в поле зрения полиции: одна из-за бегства с места жительства, вторая – подозреваемая в совершении кражи", – рассказала представитель ювенальной полиции Наталья Гончарук.

Происшествие было предварительно квалифицировано по статье "хулиганство". Обидчиц доставили в городской отдел полиции для проведения следственных действий. Сейчас им грозит уголовная ответственность.

Напомним, что, по данным отчета фонда ЮНИСЕФ, в Украине 24% детей стали жертвами травли в школах. Причем 40% пострадавших никому об этом не рассказывали.

Также мы сообщали о том, что Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия буллингу (травле)" (№ 8584). За соответствующий законопроект проголосовало 228 народных депутатов.

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