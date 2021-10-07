Украина
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⛔ Разумкова уволили 👊 Нападение в "Укрэксимбанке" 🍿 Дело Труханова 🚨 Задержание Саакашвили
СЕГОДНЯ Новости в регионах Другие регионы

Не привили и не идут на контакт. Что известно о семье младенца с полиомиелитом в Ровенской области

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор раздела Украина
7 октября, 10:39
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Первые симптомы у ребенка появились еще 1 сентября
Ребенок находится уже дома / Коллаж "Сегодня"
Ребенок находится уже дома / Коллаж "Сегодня"

В Ровненской области ребенка в возрасте 1,7 лет частично парализовало после поражения полиомиелитом. Выяснилось, что малыш проживал в многодетной семье.

Об этом сообщает начальник департамента здравоохранения Ровенской ОГА Олег Вивсянник.

Реклама

Подробности

В семье всего десять детей. Младенец, которого частично парализовало, уже дома. Этот случай сейчас расследует комиссия Национального центра общественного здоровья. Родители на контакт с эпидемиологами и вирусологами не идут.

Ситуация ухудшается

В Украине ухудшается ситуация с вакцинацией. По состоянию на 1 июня 2020 года только 28,3% детей в возрасте до одного года вакцинировали против кори, паротита и краснухи (КПК).

Ранее мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама
Коротко о главном
Спортивный таблоид
Больше историй
История одной фотографии
Больше знаковых фотографий
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиум предложений
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Прямая трансляция
Выбери профессию мечты
Осталось до начала уникального урока
Звезды-учителя дадут онлайн урок для школьников
Узнать больше
Дневник независимости 🇺🇦
Опрос
Короновирус за неделю

74 264

заболело за неделю в Украине

+40%

Вакцинация
По состоянию на 6 октября 2021 г.
Люди, которые прошли полную вакцинацию
5 942 170
Люди, которые получили минимум одну дозу
7 360 200
Всего введенных доз 13 302 370
Детальнее
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо Сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
29,45
28,95
28,00
17,17
29,50
29,00
28,00
17,17
30,98
29,85
27,24
17,98
31,29
31,09
29,59
18,29
34,09
30,60
27,70
17,78
34,29
31,50
30,22
17,98
34,50
31,50
30,22
18,47
34,50
31,50
30,22
18,48
34,97
31,50
33,97
18,48
-
30,91
28,45
17,66
Обменка
Курс гривни Сегодня
$

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.35

Российский рубль (₽)

0.3638

Евро (€)

30.41

Какой будет погода в октябре
Прогноз на целый месяц
Узнать

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Куда поехать на море в октябре
ТОП-5 направлений
Хочу на море!
SHOW MUST GO ON

Miss Ukraine Universe-2021

15 октября

Мисс Украина

21 октября

Gotham Awards-2021

29 ноября
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Джей Ло в новой рекламной кампании Coach
Дэниел Крейг уходит в отставку
ТОП-5 подружек Джеймса Бонда
Ева Грин
Ева Грин
Ольга Куриленко
Ольга Куриленко
Леа Сейду
Леа Сейду
Моника Беллуччи
Моника Беллуччи
Ана де Армас
Ана де Армас
1/2
Опрос
Осень в большом городе
Главные кинопремьеры октября
Билет в кино
Благоприятные и опасные дни в октябре
Лунный календарь
Как Луна влияет на нашу жизнь
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять