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Не успела в больницу: в Николаеве патрульные приняли роды у женщины (фото)

8 августа, 03:40

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Времени ехать в роддом не было

В Николаеве патрульные приняли роды у женщины, которая не успела доехать в больницу.

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Как рассказали в пресс-службе ведомства, событие произошло 6 августа около 8 утра. К экипажу патрульной полиции в составе старшего лейтенанта полиции Дмитрия Рака и капитана полиции Андрея Гладченко подъехал автомобиль. Водитель сообщил, что в салоне находится его жена, которая вот-вот родит, а времени ехать в роддом нет.

Патрульные мгновенно начали оказывать помощь.

"Пока один из офицеров вызывал скорую на место происшествия, другой полицейский полез за аптечкой и начал хватать все, что может понадобиться: стерильные перчатки, бинты, антисептик. Через считанные минуты младенец уже находился у отца на руках", – говорится в сообщении.

Через несколько минут на место прибыли медики, которые оказали женщине квалифицированную помощь и сопроводили автомобиль в роддом. Нервный, но счастливый отец выразил искреннюю благодарность за помощь.

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Ранее мы сообщали, что под Харьковом женщина родила ребенка в машине "скорой". Фельдшерам пришлось самостоятельно принимать роды.

Также напомним, что женщина родила дочку прямо в поезде. Помогла принять роды у роженицы проводница моторвагонного депо станции "Здолбунов".

Кроме того, как переносят COVID-19 беременные – смотрите в видеосюжете:

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Николаев помощь роды роженица патрульные
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