Не вернулись домой из соревнований: подробности гибели детей в ДТП под Кропивницким

Сегодня, 1 ноября, на трассе Кропивницкий – Кривой Рог – Запорожье произошло смертельное ДТП. В нем погибли трое детей, которые возвращались из соревнований.
Об этом сайту "Сегодня" сообщили в МВД.
Что случилось
"Произошло лобовое столкновение. По предварительной информации, оно произошло после того, как один из водителей выехал на встречку. Дети возвращались из соревнований по карате. Участок трассы не относится к опасным. По нашей информации дети – не родственники между собой. Погиб и водитель",- сообщили сайту "Сегодня" в МВД.
Что известно про аварию
Авария случилась в 01:05 ночи возле села Новошевченково Кропивницкого района. Там столкнулись легковой и грузовой автомобили.
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В результате ДТП погибли четыре человека, из них три ребенка (2005, 2009 и 2010 г.р.). Тела погибших доставали с машини спасатели.
Самые распространенные причины ДТП в Украине:
- превышение безопасной скорости движения – 34% аварий;
- нарушение правил маневрирования – 22%;
- нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
- несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
- нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;
- пьяное вождение – 5%.
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