Не вернулись домой из соревнований: подробности гибели детей в ДТП под Кропивницким

Дети не были родственниками между собой

Авария случилась ночью / Коллаж "Сегодня"

Сегодня, 1 ноября, на трассе Кропивницкий – Кривой Рог – Запорожье произошло смертельное ДТП. В нем погибли трое детей, которые возвращались из соревнований.

Об этом сайту "Сегодня" сообщили в МВД.

Что случилось

"Произошло лобовое столкновение. По предварительной информации, оно произошло после того, как один из водителей выехал на встречку. Дети возвращались из соревнований по карате. Участок трассы не относится к опасным. По нашей информации дети – не родственники между собой. Погиб и водитель",- сообщили сайту "Сегодня" в МВД.

Что известно про аварию

Авария случилась в 01:05 ночи возле села Новошевченково Кропивницкого района. Там столкнулись легковой и грузовой автомобили.

В результате ДТП погибли четыре человека, из них три ребенка (2005, 2009 и 2010 г.р.). Тела погибших доставали с машини спасатели.

Самые распространенные причины ДТП в Украине:

превышение безопасной скорости движения – 34% аварий;

нарушение правил маневрирования – 22%;

нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;

несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;

нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;

пьяное вождение – 5%.

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