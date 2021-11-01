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Не вернулись домой из соревнований: подробности гибели детей в ДТП под Кропивницким

Игорь Серов Игорь Серов Ведущий обозреватель Сегодня Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор раздела Украина
1 ноября, 09:28
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Дети не были родственниками между собой
Авария случилась ночью / Коллаж "Сегодня"
Авария случилась ночью / Коллаж "Сегодня"

Сегодня, 1 ноября, на трассе Кропивницкий – Кривой Рог – Запорожье произошло смертельное ДТП. В нем погибли трое детей, которые возвращались из соревнований.

Об этом сайту "Сегодня" сообщили в МВД.

Что случилось

"Произошло лобовое столкновение. По предварительной информации, оно произошло после того, как один из водителей выехал на встречку. Дети возвращались из соревнований по карате. Участок трассы не относится к опасным. По нашей информации дети – не родственники между собой. Погиб и водитель",- сообщили сайту "Сегодня" в МВД.

Что известно про аварию

Авария случилась в 01:05 ночи возле села Новошевченково Кропивницкого района. Там столкнулись легковой и грузовой автомобили.

В результате ДТП погибли четыре человека, из них три ребенка (2005, 2009 и 2010 г.р.). Тела погибших доставали с машини спасатели.

Самые распространенные причины ДТП в Украине:

  • превышение безопасной скорости движения – 34% аварий;
  • нарушение правил маневрирования – 22%;
  • нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
  • несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
  • нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;
  • пьяное вождение – 5%.

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