Украина
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🚫 Жесткий карантин Выборы в Харькове Выборы в Харькове 👻 Хэллоуин-2021 💡 Большое обновление сетей
СЕГОДНЯ Новости в регионах Другие регионы

Не захотел жить без любимой: трагическая история пары пенсионеров из Кривого Рога

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор раздела Украина
26 октября, 12:38
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Инцидент случился в квартире супругов
Мужчине было 86 лет / Коллаж "Сегодня"
Мужчине было 86 лет / Коллаж "Сегодня"

В Кривом Роге пожилой мужчина покончил с собойпосле смерти своей жены. Он повесился в квартире.

Об этом рассказали в пресс-службе Криворожского районного управления полиции, пишет ТСН.

Детали

Это случилось вчера, 25 октября, в многоквартирном доме по проспекту Гагарина, 50. В собственной квартире совершил самоубийство 86-летний пенсионер.

Мужчина повесился на отопительной трубе. Он покончил с собой, когда обнаружил, что его жена умерла.

"Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили тело женщины без признаков жизни и без явных признаков насильственной смерти. Рядом на батарее было тело повешенного мужчины", — рассказала пресс-секретарь Криворожской полиции Оксана Лесонен.

Каждые 40 секунд один человек убивает себя

По данным ВОЗ, каждые 40 секунд в мире происходит самоубийство, около 800 000 человек ежегодно заканчивают так жизнь.

В 2000 году в Украине случилось 32 самоубийства на 100 000 человек, а 2016 этот показатель уменьшился до 18,5. Но несмотря на это, Украина остается среди стран с высоким уровнем суицидов.

Ранее мы писали:

Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама
Коротко о главном
Спортивный таблоид
Больше историй
История одной фотографии
Больше знаковых фотографий
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиум предложений
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Прямая трансляция ukraine24
Дневник независимости 🇺🇦
Большое обновление сетей
Электричество по-украински: все, что нужно знать сегодня
В Сеть!
Короновирус за неделю

142 886

заболело за неделю в Украине

+46%

Налогами по цифровизации
Что будет с 4G и 5G в Украине
Лови связь!
Украинская Премьер-лига
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
12
31:3
32
2
Шахтер
12
31:6
29
3
Ворскла
12
21:10
24
4
Заря
12
24:15
23
5
Днепр-1
12
16:14
22
6
Александрия
12
12:10
19
7
Металлист 1925
12
15:14
19
8
Верес
12
12:12
18
9
Десна
12
14:17
18
10
Рух
11
10:14
12
11
Колос
11
7:17
11
12
Минай
11
8:14
8
13
Ингулец
11
9:22
8
14
Львов
12
8:20
7
15
Черноморец
12
12:26
7
16
Мариуполь
12
13:29
4
Показать больше
Суббота, 30 октября
14:00
17:00
19:30
Опрос
Пора переводить часы
До перевода часов осталось
Украина переходит на зимнее время
Куда крутить стрелки?
Переводим часы без стресса
Как перейти на новое время и не пострадать
Что советуют психологи
Опрос
ТОП-матчи

Мариуполь

Завтра

17:00

Динамо

10.5

6.30

1.23

Черноморец

Завтра

19:30

Шахтер

10.5

5.95

1.26
Вакцинация
По состоянию на 25 октября 2021 г.
Люди, которые прошли полную вакцинацию
7 058 802
Люди, которые получили минимум одну дозу
9 151 478
Всего введенных доз 16 210 280
Детальнее
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор украинцев
ТОП электрокаров
Узнай о новом рекорде
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
17,66
30,50
30,00
29,00
17,67
31,85
30,58
28,94
18,57
32,99
32,79
31,69
18,79
33,79
31,72
29,64
18,29
35,99
33,20
32,06
18,97
35,99
33,20
32,06
18,34
35,99
33,20
32,06
18,98
36,09
32,29
29,70
18,68
36,97
33,20
34,97
18,97
Обменка
Курс гривни Сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.35

Российский рубль (₽)

0.3772

Евро (€)

30.57

Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1/2
Опрос

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Опрос
Куда поехать с детьми на осенних каникулах
5 мест, которые понравятся всем
Едем!
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Новые кадры And Just Like That… Как вам пара?
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять