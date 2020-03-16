Местные подозревают, что это волк, однако раньше волков в этих краях давно уже не видели

В Кировоградской области, где недавно из-за аномального тепла проснулись клещи, неизвестное животное напало на отару овец в Кировоградской области. Местные говорят, это был волк, потому что на земле видно его следы. В лесхозе уверяют: хищники в этих краях не водятся. Но крестьяне напуганы, уверены – дикий зверь далеко не ушел, поэтому может вернуться.

Разорванных овец утром увидел во дворе своей овчарни фермер Анатолий Михайлов.

"За десять лет, что здесь живу, еще такого не было", – говорит фермер Анатолий Михайлов.

Двое из овец вот-вот должны были родить.

"Выгрызал вымя, вырвал бока. У одного ягненка оторвана голова", – говорит Анатолий.

Из полутора десятков животных выжили только четыре взрослых и несколько ягнят. И те сейчас – с ободранными боками. Одно животное – со сломанной ногой. Овчарня до сих пор устлана овечьей шерстью, на земле -кровавые пятна. Анатолий не сомневается – именно волки напали на стадо. Мол, на земле были их следы.

Соседка Людмила видела, как уцелевшие овцы бежали.

От хозяйства, где хищник напал на овец, к ближайшим домам – с полсотни метров. Местные жители боятся, что зверь вернется.

Охотник Олег утверждает – такое возможно.

Тем временем хищник пошел в соседние села. "Сегодня" разыскали еще одно хозяйство, где, вероятно, волк оставил свои следы.

Здесь хозяйка нашла разорванными двух своих собак.

То, что хищник может напасть на людей, подтвердили и в лесничестве. Говорят, в этих местах волков раньше не было. Возможно, сейчас началась миграция. Этот дикий зверь за ночь может преодолеть до 60 км. Поэтому местные леса уже начали обследовать.

"Волк является переносчиком таких опасных болезней как бешенство. Будет проведено регулирование численности хищных и вредных животных", – говорит заместитель начальника лесного и охотничьего хозяйства в Кировоградской области Александр Кваша.

Искать хищников отправятся и охотники. Как только получат разрешение от лесного хозяйства.

Ранее "Сегодня" рассказывали, как стадо овец сбежало от пьяного пастуха, который спал в телеге прямо на дороге в Одеской области.

Также мы писали о том, как в Черном море, недалеко от берегов Украины утонули 14 тысяч овец.

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