Неожиданно взорвался: в Житомирской области мужчина попал в реанимацию, зажигая салют

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В Житомирской области 40-летний мужчина попал в реанимацию в результате взрыва салюта. Об этом написала пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"1 января в реанимационное отделение областной больницы с ожогами лица и переломами черепа и кости правого глаза госпитализирован 40-летний житель с. Николаевка Емильчинского района", – сообщили спасатели.

Как выяснилось, накануне во время празднования Нового года в сельском клубе мужчина зажег салют, от чего последний резко взорвался.

Очевидцы происшествия сразу же вызвали врачей, которые госпитализировали пострадавшего.

Напомним, в Кривом Роге мужчина пострадал от самодельного фейерверка. В комнате, где произошел взрыв, повылетали стекла, а весь подъезд заволокло дымом. На пепелище спасатели нашли остатки бумажных трубок. Их человек набивал опасными химикатами, которые и загорелись.

А в столице во время новогодних праздников при проведении развлекательных мероприятий запрещено использование салютов и фейерверков.

Также ранее произошел смертельный салют в Минске. Тогда были задержаны представители российского поставщика фейерверков. По информации следственного комитета, 28-летний и 25-летний мужчины прибыли в Белоруссию специально для оказания технической и иной помощи при подготовке к праздничному салюту.

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