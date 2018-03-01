Непогода в Херсонской области: в дома пришел холод, а на дороги вывели тяжелую технику

За минувшие сутки из-за осложнения погодных условий на заснеженных дорогах Херсонской области отбуксировано 181 транспортное средство. Об этом сообщает ГСЧС.

"В настоящее время на круглосуточном дежурстве от ГСЧС в Херсонской области находится 42 единицы техники и 137 человек личного состава, оперативная группа и вспомогательная техника высокой проходимости. Оперативные группы Службы спасения осуществляют патрулирование и мониторинг ситуации на автодорогах международного, государственного и областного значения. В наиболее проблемных местах дежурит тяжелая техника. От органов власти и местного самоуправления действует 49 пунктов обогрева. По данным Херсоноблэнерго, без электроэнергии остались13 населенных пунктов и 3 частично", – рассказали спасатели.

Также ограничено движение из Николаева в Херсон для грузового и крупногабаритного транспорта.

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