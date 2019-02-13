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Непогода в Украине: в Черниговской области за ночь обесточено более 240 населенных пунктов

Сегодня, 11:44

Автоматическая система защиты линий электропередачи отключила десятки населенных пунктов

Непогода в Украине: в Черниговской области за ночь обесточено более 240 населенных пунктов Другие регионы Автоматическая система защиты линий электропередачи отключила десятки населенных пунктов

В ночь на 13 февраля в Черниговской области из-за непогоды было обесточено 242 населенных пункта. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской областной государственной администрации.

По уточненной информации была отключена одна линия электропередач мощностью 110 кВт, четыре – модностью 35 кВт, 81 – мощностью 10 кВт и один участок 10 кВт, 1133 трансформаторных подстанций.

Без электроснабжения остались жители 242 населенных пунктов на территории Бахмачского, Бобровицкого, Борзнянского, Ичнянского, Коропского, Корюковского, Менского, Нежинского, Новгород-Северского, Прилукского, Семеновского, Срибнянского, Талалаевского и Черниговского районов.

Больше всего пострадал Прилукский район – там без света остались 47 населенных пунктов, в Ичнянском – 41, в Черниговском – 23. Аварийно-восстановительные работы проводятся силами компании "Черниговоблэнерго".

Ранее синоптики рассказали, где ждать "сюрпризов" погоды. Также мы писали о том, что в Украину идет новый "мерзкий" циклон и погода после выходных резко испортится.

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Тег непогода, обесточены, черниговская область

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