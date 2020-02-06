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Непогода в Украине: в Херсоне закрыли аэропорт, люди остались без света

6 февраля, 20:45

В городе запретили движение грузовиков, а на дорогу вывели коммунальную технику

Фото: Надзвичайні новини

Фото: Надзвичайні новини

В Херсоне и области непогода, которая пришла в Украину, принесла множество бед – были повалены десятки деревьев, оборваны линии электропередач и множество населенных пунктов остались без электричества.

Как заявили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, из-за сложных погодных условий было принято решение закрыть международный аэропорт "Херсон".

Спасатели уточнили также, что с улиц города убрали десятки поваленных деревьев, а из снежных заносов вытащили 19 машин, в том числе два рейсовых автобуса. Кроме того, с 16:00 в Херсоне запретили движение грузовиков.

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"В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий на территории Херсона будет запрещено движение большегрузных и крупногабаритных транспортных средств по дорогам общего пользования", – заявили в Управлении патрульной полиции.

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Фото: Mykhailo Lysenko, Facebook

На дороги области вывели 76 снегоуборочных машин, а также 91 бригаду и 330 работников "Херсоноблэнерго" – непогода оставила без электричества 134 населенных пункта в этом регионе.

Ранее мы сообщали, что в Одессе всю ночь бушевал ураганный ветер – он срывал с зданий крыши и валил деревья. В городе из-за непогоды упали 38 деревьев. А на улице Героев Крут возле супермаркета фрагмент кровли влетел в лобовое стекло припаркованного автомобиля.

Отметим, что сложные погодные условия синоптики прогнозируют и на 7 февраля: на ряд областей обрушится сильный снег, метели, штормовой ветер. В ГСЧС отметили, что из-за непогоды на дорогах может быть нарушение или прекращение движения транспорта.

Все подробности в спецтеме Непогода в Украине

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Источник: Сегодня

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