Несколько дней не дожила до дня рождения: под Винницей в ДТП погибла 15-летняя девушка

В Винницкой области в дорожно-транспортном происшествии погибла 15-летняя студентка Винницкого колледжа искусств имени М. Д. Леонтовича. Мирослава вместе со своим парнем спешила на важные съемки, когда их автомобиль попал в аварию. Девушка несколько дней не дожила до дня рождения.
Об этом сообщает Obozrevatel.
Как произошло ДТП?
Автопроисшествие случилось 13 января на объездной дороге вблизи Винницы. Там столкнулись сразу три автомобиля, в одном из которых со своим парнем ехала Мирослава. Девушка погибла на месте, ее 23-летнего парня госпитализировали.
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Девушка спешила на съемку
Мирослава была родом из города Бершадь Гайсинского района Винницкой области. Она – единственная дочь в семье. По словам матери девушки, Мирослава была модельной внешности, поэтому ее часто приглашали на съемки. В день трагедии она спешила на фотосессию.
"Она демонстрировала прически, макияж. На этот раз она как раз спешила на такую съемку. Очень радовалась, рассказывала мне, что обычно макияж делают студенты, стажеры, а тут пригласила сама мастер", — говорит мать девушки.
Девушка была талантлива
Как рассказала мать Мирославы, ее дочь была очень талантлива и училась в колледже по классу вокала.
"У нее были очень хорошие способности. Учительница музыки часто брала ее на конкурсы, у нее осталась большая папка с грамотами, много кубков", — рассказала женщина.
Известно, что девушка вместе со своим 23-летним парнем недавно арендовали квартиру в Виннице, где они планировали вместе жить.
Причина ДТП и действия полиции
По словам матери умершей, ДТП могло произойти из-за скользкой дороги и снега. По факту аварии полиция открыла уголовное производство по ст. 286 – нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего (предусматривает до 8 лет лишения свободы).
Самые распространенные причины ДТП в Украине:
- превышение безопасной скорости движения – 34%;
- нарушение правил маневрирования – 22%;
- нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
- несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
- нарушение правил проезда на пешеходном переходе – 6%;
- пьяное вождение – 5%.
Кроме того, названы основные виды ДТП:
- столкновение;
- наезд на стоящий автомобиль;
- наезд на препятствие;
- наезд на пешехода;
- съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.
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