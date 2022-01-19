Несколько дней не дожила до дня рождения: под Винницей в ДТП погибла 15-летняя девушка

В день аварии девушка спешила на фотосессию

Причиной ДТП могли стать плохие погодные условия/Фото: Instagram Мирославы Ветер, коллаж: "Сегодня"

В Винницкой области в дорожно-транспортном происшествии погибла 15-летняя студентка Винницкого колледжа искусств имени М. Д. Леонтовича. Мирослава вместе со своим парнем спешила на важные съемки, когда их автомобиль попал в аварию. Девушка несколько дней не дожила до дня рождения.

Об этом сообщает Obozrevatel.

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Как произошло ДТП?

Автопроисшествие случилось 13 января на объездной дороге вблизи Винницы. Там столкнулись сразу три автомобиля, в одном из которых со своим парнем ехала Мирослава. Девушка погибла на месте, ее 23-летнего парня госпитализировали.

Девушка спешила на съемку

Мирослава была родом из города Бершадь Гайсинского района Винницкой области. Она – единственная дочь в семье. По словам матери девушки, Мирослава была модельной внешности, поэтому ее часто приглашали на съемки. В день трагедии она спешила на фотосессию.

"Она демонстрировала прически, макияж. На этот раз она как раз спешила на такую съемку. Очень радовалась, рассказывала мне, что обычно макияж делают студенты, стажеры, а тут пригласила сама мастер", — говорит мать девушки.

Девушка была талантлива

Как рассказала мать Мирославы, ее дочь была очень талантлива и училась в колледже по классу вокала.

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"У нее были очень хорошие способности. Учительница музыки часто брала ее на конкурсы, у нее осталась большая папка с грамотами, много кубков", — рассказала женщина.

Известно, что девушка вместе со своим 23-летним парнем недавно арендовали квартиру в Виннице, где они планировали вместе жить.

Причина ДТП и действия полиции

По словам матери умершей, ДТП могло произойти из-за скользкой дороги и снега. По факту аварии полиция открыла уголовное производство по ст. 286 – нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего (предусматривает до 8 лет лишения свободы).

Самые распространенные причины ДТП в Украине:

превышение безопасной скорости движения – 34%;

нарушение правил маневрирования – 22%;

нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;

несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;

нарушение правил проезда на пешеходном переходе – 6%;

пьяное вождение – 5%.

Кроме того, названы основные виды ДТП:

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столкновение;

наезд на стоящий автомобиль;

наезд на препятствие;

наезд на пешехода;

съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.

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