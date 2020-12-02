Нет денег на класс – нет подарка для ребенка: в Кропивницком вспыхнул школьный скандал (видео)

В школе Кропивницкого родители детей второго класса решили не давать ребенку подарок во время новогоднего праздника, потому что ее мать не сдавала деньги на класс. Когда женщина предложила купить девочке подарок самостоятельно, чтобы та не чувствовала себя обделенной, родители отказались.

Реклама

Об этом узнали журналисты "Сегодня".

Так, в чате родителей написали, что подарки купят на деньги из фонда, а кто не сдал – останется без них. Мать ученицы сразу поняла намек, ведь она единственная, кто не сдает ежемесячно 50 гривен. У нее четверо детей и для женщины сумма выходит немалая.

"Вика, никто отдельно сдавать на подарки не будет. Не сдаете в фонды, будете без подарка. Я думаю, у вас есть такая возможность". Ну они думают, они не знают, они думают", – комментирует сообщение мать девочки.

После этого Виктория решила рассказать о конфликте: написала в соцсети, опубликовала переписку с родительского чата. Первыми прокомментировали юристы. Под сообщением Виктории есть уже сотни комментариев.

Видео: Сегодня

"Мы направим официальное обращение от родительского совета Кропивницкого к директору заведения, к начальнику управления образования, к образовательному омбудсмену и в полицию о вымогательстве с мамы средств", – сказала юрист "Родительского совета Кропивницкого" Евгения Захарченко.

Директор школы комментирует, что вообще в школе не берут денег с родителей. В свою очередь автор сообщения в чате о подарках не стала ничего объяснять. Когда журналист заговорил об этом инциденте, женщина бросила трубку.

Реклама

Теперь конфликт между родителями изучают в управлении образования. Во всех школах города уже запретили раздавать любые подарки к новогодним праздникам.

Напомним, ранее мы рассказывали, как во время праздника в школе ученицу демонстративно лишили торта из-за того, что ее родители не "сбросились" деньгами на сладкий стол.

Также "Сегодня" писали, как в Киеве агрессивная учительница травила и унижала детей.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама