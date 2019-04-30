Неугомонный садовник: в Николаеве пенсионер высадил более 20 тысяч деревьев

Дедушка решил сделать свой микрорайон зеленой визитной карточкой города

Гулять среди аллей, высаженных своими руками. Более 20 000 деревьев за свою жизнь посадил николаевский пенсионер и останавливаться на этом не собирается. Ни копейки на саженцы со своей пенсии не потратил и готов подсказать местным управленцам, как сэкономить на озеленении. Своими секретами полезной жизни поделился и с "Сегодня".

По тысяче деревьев в год – именно столько саженцев высадил пенсионер Вадим Сердцев, который решил сделать свой микрорайон зеленой визитной карточкой города.

В свои 89 чувствует себя на "отлично". Делится с "Сегодня" секретами правильной жизни на пенсии. Он не сидит на месте и, говорит, выбирая занятия, соблюдает закон кармы. Именно поэтому бывший работник ТЭЦ решил озеленить свой микрорайон.

"Загрязнял атмосферу, миллионы тонн углекислого газа за это время выбросил, а теперь сажая деревья, я занимаюсь реабилитацией. Деревья очищают атмосферу", - признается житель Николаева Вадим Сердцев.

Магнолии, вязы, катальпы. Гуляем одной из десятка аллей, которые Сердцев высадил сам. Ни саженца пенсионер не покупал. Но сам их подращивал. Предлагает делать также и городским чиновникам. По крайней мере, на парковые катальпы и неприхотливые вязы не надо тратить бюджетных средств.

Маленькие деревца Вадим Андреевич выкапывает в лесополосе и прежде чем посадить, полгода держит дома на подоконнике.

Сердцев и эту площадку возле школьного стадиона помогает упорядочить.

"Деревья мы могли посадить и самостоятельно, но пригласили этого человека к себе на урок человековедения", – рассказывает директор школы Ирина Ульянова. Детей поступок пенсионера тронул.

К своему журналу Вадим Андреевич добавляет и две сегодняшние катальпы. Он ухаживает за деревьями и где сажать новые решает сам. И в мэрии – не против такого произвола.

"Он не согласовывает с нами, где высадить деревья. Планируем за счет города высадить 1000 деревьев, и господин Сердцев будет у нас, как говорится, проводником – как правильно это делать, какие лучше сорта и где высаживать", – говорит Николаевский городской голова Александр Сенкевич.

На 90-летие Вадиму Сердцеву мэрия готовит подарок. Какой – мэр не признается.

А сам одиночка-озеленитель проведет юбилей на базе отдыха в Карпатах, куда его пригласил местный предприниматель, узнав о подвигах николаевского пенсионера.

С Карпат Вадим Андреевич привезет несколько саженцев и для родного города.

Напомним, в Киеве высаживают тополя, которые не дают пуха. Тополя новых сортов появятся на столичном бульваре Шевченко.

Также мы писали, что под Киевом высадили 10 тысяч молоденьких сосенок. Сеянцы были высажены взамен сгоревшего в Конча-Заспе леса.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Неугомонный садовник: в Николаеве пенсионер высадил более 20 тысяч деревьев". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"