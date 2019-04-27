Невыплата алиментов: как приходится отрабатывать должникам

Задолженность по алиментам некоторым мужчинам приходится отрабатывать на общественных работах

В Херсоне местным должникам по алиментам приходится работать на общественно полезных работах, чтобы компенсировать то, что они задолжали своим детям. "Сегодня" узнали, чем приходится заниматься, если должники не они имеют постоянной работы, либо не могут компенсировать долг имуществом.

Именно те, кто задолжали выплаты по алиментам, убирали улицы и кладбища к праздникам. Так, Александр Малёткин третью неделю подряд убирает мусор на кладбище, копает там земли и ремонтирует заборы. За это ему не платят – только фиксируют часы и перечисляют их на алименты.

"Я своей любимой не выплачивал два года. – Вы платите не жене, а ребенку. – Сыну 14 лет, взрослый, все понимает", – заверил мужчина.

По его подсчетам, долги по алиментам составили 25 тысяч гривен. Якобы уволили с работы, на биржу труда он не пошел и выплачивать ежемесячно 1800 гривен не может.

"Вот так вот отработаю, и на работу пойду, и буду выплачивать всю сумму", – рассказал он.

Вместе с ним работают еще три человека.

"17 тысяч. Не платил год, отработаю законные свои часы и буду попросту отдавать деньги", – заявил один из должников Юрий Пухальский.

Работники кладбища говорят, что должники сами просятся к ним на работу. Заметать парки и улицы, где много людей, они не хотят.

"В парках отрабатывают или же на кладбище. По-моему, им предоставляют выбор, где им отрабатывать, они выбрали здесь отрабатывать", – объяснил один из рабочих.

Журналисты "Сегодня" выяснили в управлении юстиции, что к общественно полезным работам привлекают только когда взять с должника нечего.

"У этих людей нет имущества, которое можно реализовать, на этих людей не влияют санкции по запрете на выезд или право управления, запрета на пользоваться охотничьим оружием. Это уже крайняя мера. Если не работают, служба пробации применяет санкции административного ареста", – рассказал Константин Хутковский, начальник управления юстиции в Херсонской области.

"Думаю, может быть, я даже устроюсь тут", – рассказал мужчина, который отрабатывает последний час общественных работ.

Три тысячи гривен, которые зачислили за работу на кладбище, покроют лишь часть назначенного судом долга. В платежках добавилось еще пять тысяч невыплаченных уже в этом году алиментов. Александр понимает, что нужно искать работу, потому что с такой математикой не вылезет из долговой ямы и не сможет вернуться в семью, ведь с женой Анной не развелся, хотя она и отсудила алименты. По словам женщины, на такой шаг она решилась, поскольку муж ленился и пил.

"Пришел. Я попросила сделать кран, потому что нет же у меня мужчины, чтобы сделать кран, только он, единственный", – призналась Анна Малёткина.

В свою очередь, теща заверила, что у Александра золотые руки и он может буквально все. Мужчина, услышав такие признания, растрогался и пообещал отказаться от алкоголя.

Напомним, санкции против неплательщиков алиментов действуют в Украине уже год, но эффект от них далеко не такой положительный, как ожидалось. Журналисты "Сегодня" выяснили, как таких украинцев наказывают и насколько это действенно. Подробнее читайте в статье "Алиментщиков прижали: дало ли результат ужесточение наказания для должников".

Ранее сообщалось, что по итогам января-марта 2019 года государственные исполнители Минюста взыскали 1,2 млрд грн долгов с неплательщиков алиментов.

В этом году Министерство юстиции Украины заявило о старте следующего этапа кампании по взысканию задолженности по алиментам, в частности злостным неплательщикам алиментов будут предлагать работу:

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