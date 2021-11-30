"Никогда не жаловалась на здоровье" – адвокат умершей в СИЗО девушки

Вероника Моторина сидела в СИЗО за то, что застрелила инструктора, а также пыталась попасть в его помощников

Вероника Моторина ранее не болела / Фото: Коллаж: Сегодня

В камере СИЗО умерла 20-летняя Вероника Моторина, которую приговорили к 15 годам тюрьмы за убийство инструктора тира в Полтаве. Ее адвокат рассказал, что девушка никогда не жаловалась на здоровье, стало известно "Сегодня".

Адвокат Вероники Моториной Андрей Евдокименко сообщил, что клиентка при жизни ни разу не упоминала про проблемы с самочувствием.

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"Судмедэксперты должны сделать вскрытие, результаты мне не известны. Предполагать, что произошло – не буду. На свое здоровье при встречах со мной она не жаловалась. Апелляционный процесс по ее делу еще не начинался", – сообщил нам Андрей Евдокименко.

Коротко об убийстве

Инцидент произошел 7 февраля 2020 года. Моторина встречалась с парнем из Полтавы, приехала к нему и, по данным свидетелей, постоянно с ним ссорилась из-за ревности.

Моторина встречалась с парнем из Полтавы, приехала к нему и, по данным свидетелей, постоянно с ним ссорилась из-за ревности. В роковой день она пошла в тир. Девушка была напряженной и тогда и стреляла из автомата АК-47 и пистолета Марголина.

Из последнего она и застрелила инструктора, а также пыталась попасть в его помощников. 64-летний Игорь Смолянинов получил несколько пуль, от чего скончался на месте. Другой инструктор отобрал у девушки оружие.

На суде Моторина заявила, что пришла в тир якобы для самоубийства. Когда в тире у нее осталось три патрона, осужденная якобы хотела отойти от инструктора и застрелиться, "пыталась развернуться, случились выстрелы".

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