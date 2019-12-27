Смертельный конфликт в Николаевском горсовете: появилось видео инцидента

Словесный конфликт на сессии Николаевского областного совета между двумя представителями объединенной территориальной громады, после которого один из них умер, попал на видео. Видеозапись инцидента опубликовали "Новости-N".

Видео конфликта предал огласке второй участник конфликта, а также изложил свою версию произошедшего. В пояснении к видео указывается, что 26 декабря по окончании сессии облсовета односельчанка мужчины, жительница с. Новопетровское, Новоодесского района "схватила его за одежду и начала тянуть из кабинета на улицу, объясняя это тем, что ей необходимо поговорить".

"Идя по лестнице, она настойчиво требовала, чтобы я предоставил ей объяснения относительно своей позиции по созданию ОТГ. Я ей сообщил, что свое мнение изложил в исковом заявлении в административный суд и объяснения буду предоставлять непосредственно суд. Дойдя уже до выхода, моя односельчанка продолжала давить на меня с целью получения объяснений. В это время мы уже переступили порог, и я ей сообщил, что "в соответствии с ч.1 ст. 19 Конституции Украины я не обязан давать тебе объяснений". Ко мне сразу начал цепляться незнакомый человек по поводу того, что к своей односельчанке я обращаюсь на "ты". Также от этого человека в мой адрес стали звучать угрозы физической расправой, которые сопровождались нецензурными и оскорбительными словами. Почувствовав себя в опасности, я включил мобильный телефон и начал фиксировать события на видео, отойдя в сторону. В это время моя односельчанка начала от меня требовать, чтобы я спрятался, мотивируя это тем, что у ее друга есть какая-то справка о том, что он ветеран войны и ему за его действия ничего не будет", – написал участник конфликта.

Он уточнил, что неизвестный начал к нему проявлять агрессию и угрожать, поэтому мужчина обратился за помощью к сотрудникам полиции, которые в то время находились на первом этаже в помещении облсовета. Всех участников конфликта на двух патрульных автомобилях доставили в райотдел полиции.

"Прибыв в отдел полиции моя односельчанка вместе со своим другом зашли примерно через полминуты за нами, дальше меня сопроводили к участковому инспектору для дачи объяснений. Приблизительно через полчаса я вышел из отдела полиции, и у входа уже стояла карета скорой помощи, но что произошло мне было неизвестно. О том, что этот неизвестный мне мужчина скончался мне стало известно примерно через полтора-два часа, когда я вновь посетил отдел полиции, чтобы получить талон о регистрации своего заявления. Тогда работник полиции, выдавая мне талон одновременно сообщила мне о том, что полиция не сможет привлечь к ответственности этого человека в связи с его смертью", – указано в сообщении.

Как ранее сообщал сайт "Сегодня", в Днепропетровской области между возник словесный конфликт, после которого один из его участников решил обратиться в полицию. Во время оформления претензий мужчина, на которого жаловался заявитель, почувствовал себя плохо и умер в карете скорой помощи.

Как сообщили в управлении полиции Николаевской области, один из конфликтующих решил написать заявление в полицию и предоставить видеозапись оскорблений со стороны оппонента.

Они прибыли в отделение полиции – один с намерением написания заявления, второй – предоставлять объяснения.

"В холле Центрального отдела полиции 49-летний мужчина, на которого жаловался заявитель, указал на ухудшение самочувствия. Ему вызвали скорую, однако по дороге в больницу он скончался", – говорится в сообщении.

Точную причину смерти мужчины будет устанавливать судебно-медицинская экспертиза, однако предварительно известно, что несколько лет он находился на учете у врача-кардиолога в связи с заболеванием сердца. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Также ранее сообщалось, что конфликт между соседями в одной из киевскох многоэтажек закончился кровью.

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