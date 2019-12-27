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Смертельный конфликт в Николаевском горсовете: появилось видео инцидента

27 декабря, 11:42

Второй участник конфликта изложил свою версию произошедшего

Словесный конфликт на сессии Николаевского областного совета между двумя представителями объединенной территориальной громады, после которого один из них умер, попал на видео. Видеозапись инцидента опубликовали "Новости-N".

Видео конфликта предал огласке второй участник конфликта, а также изложил свою версию произошедшего. В пояснении к видео указывается, что 26 декабря по окончании сессии облсовета односельчанка мужчины, жительница с. Новопетровское, Новоодесского района "схватила его за одежду и начала тянуть из кабинета на улицу, объясняя это тем, что ей необходимо поговорить".

"Идя по лестнице, она настойчиво требовала, чтобы я предоставил ей объяснения относительно своей позиции по созданию ОТГ. Я ей сообщил, что свое мнение изложил в исковом заявлении в административный суд и объяснения буду предоставлять непосредственно суд. Дойдя уже до выхода, моя односельчанка продолжала давить на меня с целью получения объяснений. В это время мы уже переступили порог, и я ей сообщил, что "в соответствии с ч.1 ст. 19 Конституции Украины я не обязан давать тебе объяснений". Ко мне сразу начал цепляться незнакомый человек по поводу того, что к своей односельчанке я обращаюсь на "ты". Также от этого человека в мой адрес стали звучать угрозы физической расправой, которые сопровождались нецензурными и оскорбительными словами. Почувствовав себя в опасности, я включил мобильный телефон и начал фиксировать события на видео, отойдя в сторону. В это время моя односельчанка начала от меня требовать, чтобы я спрятался, мотивируя это тем, что у ее друга есть какая-то справка о том, что он ветеран войны и ему за его действия ничего не будет", – написал участник конфликта.

Он уточнил, что неизвестный начал к нему проявлять агрессию и угрожать, поэтому мужчина обратился за помощью к сотрудникам полиции, которые в то время находились на первом этаже в помещении облсовета. Всех участников конфликта на двух патрульных автомобилях доставили в райотдел полиции.

"Прибыв в отдел полиции моя односельчанка вместе со своим другом зашли примерно через полминуты за нами, дальше меня сопроводили к участковому инспектору для дачи объяснений. Приблизительно через полчаса я вышел из отдела полиции, и у входа уже стояла карета скорой помощи, но что произошло мне было неизвестно. О том, что этот неизвестный мне мужчина скончался мне стало известно примерно через полтора-два часа, когда я вновь посетил отдел полиции, чтобы получить талон о регистрации своего заявления. Тогда работник полиции, выдавая мне талон одновременно сообщила мне о том, что полиция не сможет привлечь к ответственности этого человека в связи с его смертью", – указано в сообщении.

Как ранее сообщал сайт "Сегодня", в Днепропетровской области между возник словесный конфликт, после которого один из его участников решил обратиться в полицию. Во время оформления претензий мужчина, на которого жаловался заявитель, почувствовал себя плохо и умер в карете скорой помощи.

Как сообщили в управлении полиции Николаевской области, один из конфликтующих решил написать заявление в полицию и предоставить видеозапись оскорблений со стороны оппонента.

Они прибыли в отделение полиции – один с намерением написания заявления, второй – предоставлять объяснения.

"В холле Центрального отдела полиции 49-летний мужчина, на которого жаловался заявитель, указал на ухудшение самочувствия. Ему вызвали скорую, однако по дороге в больницу он скончался", – говорится в сообщении.

Точную причину смерти мужчины будет устанавливать судебно-медицинская экспертиза, однако предварительно известно, что несколько лет он находился на учете у врача-кардиолога в связи с заболеванием сердца. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Также ранее сообщалось, что конфликт между соседями в одной из киевскох многоэтажек закончился кровью.

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