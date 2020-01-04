Николаевский депутат, который махал перед полицейскими оружием: Мне угрожала опасность

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Депутат Николаевского городского совета Вадим Олабин, которому ранее было объявлено подозрение в том, что он угрожал полицейским оружием, утверждает – преступления в отношении сотрудников патрульной полиции не совершал. Об этом он заявил во время пресс-конференции, передает "Інше ТБ".

Кроме того, Олабин считает, что не нарушал правила дорожного движения. "Правила дорожного движения при обгоне на перекрестке я не совершал. Обгон начал на прерывистой полосе, закончил, когда сплошная закончилась. ПДД в ночь на 24-е число я не нарушал. Все видео, которое имеется, носит прерывистый характер, чтобы скрыть нарушение полиции", – сказал депутат.

По словам Олабина, сержант полиции изначально не представился, а ситуация на трассе развивалась угрожающе для депутата и его дочери, которая находилась в автомобиле.

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"У меня был пистолет с резиновыми пулями, зарегистрированный, я имею права им пользоваться, если моей жизни угрожает опасность. В 1.30 ночи мне реально угрожала опасность, впоследствии я разрядил пистолет… Пистолетом полицейским не угрожал. Нарезка фраз на сайте полиции – это лишь нарезка", – сказал Вадим Олабин.

Также он заявил, что ему не объяснили причину остановки на трассе. По словам Олабина, обвинения он не признает и намерен обращаться в суд.

Как ранее сообщал сайт "Сегодня", ночью 24 декабря на трассе "Николаев – Одесса" полицейские за нарушение ПДД остановили авто, за рулем которого находился Вадим Олабин. Депутат вступил в перепалку с полицейскими и вытащил оружие. Видео инцидента в полиции опубликовали, а самому депутату вручили сообщение о подозрении.

"Установлено, что в ночь с 23 на 24 декабря 2019 года на автодороге "Николаев-Одесса", неподалеку с. Красное Березанского района, патрульные полицейские за нарушение правил дорожного движения остановили автомобиль "Toyota Camry" под управлением депутата Николаевского областного совета. При общении с полицейскими водитель нарушение правил дорожного движения не признал, более того, угрожал стражам порядка травматическим пистолетом и пытался покинуть место остановки", – рассказали в прокуратуре.

Также ранее сообщалось, что в Яготине Киевской области мужчина из ружья открыл огонь по сотрудникам группы реагирования патрульной полиции и скрылся с места инцидента. Для задержания вооруженного злоумышленника была введена спецоперация "Гром".

Также в Киеве задержали шесть человек за нападение на полицейского, который пытался прекратить конфликт на Оболони.

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