Никто не бегает с карабином в носках: волонтер об бойне в Житомирской области

«Как глупо: выжить на войне и умереть во время попойки, на рыбалке, гостем», - заявил волонтер

Волонтер и офицер резерва ВСУ Мирослав Гей озвучил свои размышления о кровавой бойне в Житомирской области, где погибли военные.

Об этом он написал в Facebook.

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"Не было там захвата пруда. Погибшие – ребята из авиаразведки. Волонтер. Компания слишком разноцветная. Никто не бегает с карабином в носках, подставляя себя под пулю и умирая без единого выстрела. Пацаны только вернулись из зоны ООС. Их убили врасплох. Убил человек, которому они доверяли, от которого они не ожидали", – говорится в сообщении.

"Может, был пьян конфликт, может злой умысел. Но застать неожиданно 7 человек с боевым опытом можно только коварно. Надо было вырастить эту мысль убийства, дождаться пока большинство ляжет спать, и делать все быстро. Возможно его обидели, может он хотел мести…", – заявил волонтер.

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"Что там произошло, пусть разбираются органы. Трагедия. Сочувствия. Как глупо. Выжить на войне и умереть во время попойки, на рыбалке, гостем", – с грустью резюмировал Мирослав Гей.

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Напомним, что ранее журналист рассказал о нестыковках в деле о расстреле людей.

Все подробности в спецтеме Стрельба в Мукачево

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