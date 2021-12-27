Никто не мог помочь: в Кировоградской области утонули двое детей

В поселке Завалье Кировоградской области утопились двое детей. Они вышли на середину водоема и провалились под лед.
Об этом сообщила глава общины Людмила Прач, пишет "Суспільне".
Что случилось
На реке Южный Буг утонули двое детей 2009 и 2012 года рождения. Накануне выпал снег, а дети пошли кататься на санках. Рядом была горка.
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"Мы не можем понять, как все могло случиться. Сильных морозов у нас не было, лед был совсем тоненький, по нему нельзя было идти аж на середину реки, где течение и глубина. Они отошли далеко от берега. Там гуляли только дети. Никто не мог им помочь", – рассказала Людмила Прач.
Что известно про детей
Один ребенок ходил в 4 класс, другой – в 7. Оба воспитывались в благополучных семьях, на учете Службы по делам детей не стояли.
"Папа одного мальчика работает водителем скорой помощи, мама была воспитательницей в школе-интернате. Другого воспитывала мама, но это две хорошие семьи", – добавила Людмила Прач.
Нужна помощь
В настоящее время в Заваловской общине собирают деньги, чтобы помочь семьям погибших детей. Похоронят детей 28 декабря в 11:00.
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