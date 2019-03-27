Ночной пожар в Кременчуге: пламя охватило легковушку
Причину пожара устанавливают специалисты
В Кременчуге ночью спасатели ликвидировали пожар, охвативший легковушку. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в полтавской области.
О пожаре спасателям стало известно сегодня в 3:20. Как выяснилось. Пламя охватило легковой автомобиль Renault Megane на улице Соборной в Крюковском районе города. Прибывшим на место пожарным удалось локализовать пожар в 03:40, а в 03:54 его ликвидировали.
"Травмированных и погибших нет", – рассказали в ГСЧС и отметили, что причину пожара устанавливают специалисты.
Кроме того, недавно в Шевченковском районе Харькова у жилого дома горели две припаркованные легковушки.
Ранее мы сообщали о ночном поджоге автомобилей в Ровно. Одна из машин была собственностью известного волонтера и экс-руководителя ровенского "Правого сектора"Романа Коваля.
Также сообщалось, что на Закарпатье неизвестные подожгли автомобиль офицеру Мукачевского пограничного отряда, который занимает должность заместителя начальника правовой деятельности.
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